Набиуллина призвала не превращать банковскую тайну в решето

Расширение для правоохранителей доступа к банковской тайне при низких ставках по депозитам может спровоцировать отток вкладов.

Об этом сообщила глава ЦБ, пишут «ТАСС».

«На фоне низких ставок по депозитам это может дополнительно спровоцировать отток банковских вкладов. Поэтому мы готовы эту тему дальше обсуждать. Но, на наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в решето, иначе люди будут уходить из банковских депозитов», -сказала она, отвечая на вопрос депутатов о предоставлении доступа к банковской тайне прокурорам.

По словам главы ЦБ, в вопросе расширения доступа к банковской тайне требуется аккуратный подход требуется, чтобы у граждан и бизнеса не возникало вопросов о доверии к банковской системе, к тому, кто пользуется банковской тайной. «Люди к этому чувствительны», — отметила она.