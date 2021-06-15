Налоговики дезинформируют предпринимателей. Потому что сами законы не читают

Участник нашего форума, будучи ИП-пенсионером, решил стать самозанятым, не отказываясь от статуса ИП. Ведь таким образом он сможет легально продолжать деятельность, избавится от необходимости платить фиксированные взносы, и обеспечит себе право на индексацию пенсии.

На всякий случай бизнесмен решил проконсультироваться в ИФНС. Но там его огорошили сообщением о том, что освобождения от страховых взносов не будет, так как он ИП и у него есть расчетный счет.

в налоговой суровая тётя сказала — Вы ИП? Счёт оставляете? Значит в ПФР будете платить в полном объёме... Может я что неправильно понял про льготы по налогам для самозанятых? И зачем тогда переходить на самозанятого, если платежи сохраняются? — пишет наш читатель

Участники обсуждения успокоили бизнесмена: ни статус ИП, ни наличие расчетного счета не обязывают плательщика НПД уплачивать обязательные фиксированные взносы.

В данном случае налоговики дали человеку неправильную консультацию.

Присоединиться к философским рассуждениям форумчан на тему налоговых знаний у налоговых инспекторов можно в теме «ИП и самозанятые».