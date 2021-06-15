ЦБ борется с инфляцией повышением ставки. Хотя нужны другие инструменты, считает Борис Титов

Рост цен в Китае, США и России превысил многолетние максимумы, но это может быть только началом. В России инфляция на 7 июня составила 6,15%, что даже выше, чем 6% по итогам мая.

Об этом пишут «Известия».

Ситуацию прокомментировал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Рост цен в Китае, США и России превысил многолетние максимумы. Мне кажется, в ЦБ по этому поводу будет вечеринка. Если исходить из его действий и победных реляций руководства. А, зря. У нас другая инфляция.

В США и ЕС государства выдали огромные средства населению и бизнесу для поддержания спроса. У нас же денег дали, мягко говоря, недостаточно и далеко не всем.

Цены в России растут, прежде всего, из-за роста стоимости экспортируемых товаров (металлы, зерно, сахар), поэтому бороться с такой инфляцией нужно иначе, чем это видит ЦБ. Инструментарий совершенно другой.

Центральный Банк же по доброй традиции просто повышает ставку. Скажу больше, делает он это „вперёд батьки“, обгоняя на повороте ведущих мировых игроков. На которых всегда внимательно оглядывается».