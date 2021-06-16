Никто точно не знает, для чего власти хотят знать о корпоративных номерах. Точнее, мнения разошлись. А правильно — для отслеживая реальных пользователей корпоративных сим-карт.

Корпоративные сим-карты надо регистрировать на Госуслугах с 1 июня 2021 года.

Если до этой даты компания или ИП уже использовала корпоративную связь, то внести информацию надо:

до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;

— сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем; до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников

Опрос был проведен на «Клерке»...

и в телеграм-канале «БУХ!Молния».

В опросе на «Клерке» 33% опрошенных отметили, что власти хотят знать реальных пользователей корпоративных номеров. Так как иногда такие номера могут раздаваться на улице посторонним людям. А потом с таких сим-карт поступают звонки о ложном минировании.

На втором месте — для проверки расходов на корпоративную связь. Меньше всех, 13%, считают, что для прослушки.

В «БУХ!Молния» мнения опрошенных другие:

32% — для просшулки;

— для просшулки; 21% — для того, чтобы знать реального пользователя корпоративной сим-карты;

— для того, чтобы знать реального пользователя корпоративной сим-карты; 16% — для проверки расходов.

Правильный ответ — власти хотят знать реальных пользователей корпоративных номеров.

Именно так депутаты Госдумы отметили на стадии внесения и рассмотрения данного нововведения:

«Законопроект также направлен на борьбу с распространением „серых“ SIM-карт. Такие SIM-карты, которые чаще всего оформлены на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров и в местах массового скопления людей.

В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора с физическим лицом, пользователи таких SIM-карт могут, в том числе, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании.

В этой связи законопроектом предусматривается установление процедуры по идентификации пользователей корпоративной мобильной связи. Предлагается оказывать услуги только при условии наличия подтвержденной учетной записи пользователя услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя в ЕСИА, которая должна содержать сведения о номере мобильного телефона».