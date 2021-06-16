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Льготная ипотека будет по ставке 7 % до июля 2022 года

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Рубрика Ипотека
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Предлагается продлить программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7 % до июля 2022 года, а также распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком.

Проект, разработанный Минфином, размещен на федеральном портале.

Ставка по льготной ипотеке составит 7 %, а предельная сумма кредита будет единая для всех регионов — 3 млн рублей.

Семейную ипотеку по ставке 6 % предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.

В Минфине сообщили, что по итогам 2020 года около 90 % всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ, из них 75 % по льготной ипотеке под 6,5% .

«Сейчас необходимо сконцентрироваться прежде всего на помощи семьям с детьми. Так мы сможем решить задачу по улучшению демографической ситуации и в то же время поддержать спрос на жилье», — прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Отметим, что после введения льготной ипотеки цены на жилье значительно выросли. Однако накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в повышении цен виновата не столько льготная ипотека, сколько пандемия.

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