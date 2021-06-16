Льготная ипотека будет по ставке 7 % до июля 2022 года

Предлагается продлить программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7 % до июля 2022 года, а также распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком.
Проект, разработанный Минфином, размещен на федеральном портале.
Ставка по льготной ипотеке составит 7 %, а предельная сумма кредита будет единая для всех регионов — 3 млн рублей.В Минфине сообщили, что по итогам 2020 года около 90 % всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ, из них 75 % по льготной ипотеке под 6,5% .
Семейную ипотеку по ставке 6 % предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.
«Сейчас необходимо сконцентрироваться прежде всего на помощи семьям с детьми. Так мы сможем решить задачу по улучшению демографической ситуации и в то же время поддержать спрос на жилье», — прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Отметим, что после введения льготной ипотеки цены на жилье значительно выросли. Однако накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в повышении цен виновата не столько льготная ипотека, сколько пандемия.