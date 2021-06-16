Треть москвичей — за введение выходной недели, а треть — против. Большая часть сторонников введения выходной недели — трудоустроенные жители столицы.

Такие результаты дал опрос, проведенный исследовательским центром Superjob.

37% опрошенных отметили, что поддерживают решение Собянина о вводе выходной неделе. Столько же — против.

Противники выходной недели отметили, что

«Решения принимает мэр, а платят не из госбюджета, а работодатели. Это несправедливо»

Цитата по Superjob.

За введение нерабочей неделе проголосовали 43% трудоустроенных москвичей. Против введения — 32% всех опрошенных жителей столицы, которые работают.

Собянин объявил новый локдаун в Москве с 15 по 20 июня.

А вот столичные бухгалтеры никак не могут понять, что же сейчас ввели. Нерабочие дни или удаленку?