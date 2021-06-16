К 2024 году на «Госуслугах» будет 120 млн пользователей, надеются в Минцифры

Минцифры рассчитывает, что к 2024 году на портале Госуслуг зарегистрируются 120 млн уникальных пользователей.

Об этом сообщил замглавы ведомства, пишет «ТАСС».

«Мы учетные записи Госуслуг будем оформлять в обязательном порядке, то есть тогда, когда гражданин приходит очно в учреждения либо при рождении ребенка, либо при выдаче паспорта, и мы планируем к 2024 году достичь 85% охвата всех граждан. Мы за три года планируем, что у нас пройдет этот эволюционный процесс и мы получим уникальных пользователей в Госуслугах на уровне более 120 млн граждан», — сказал он.

Зарубин добавил, что также будет создана единая биометрическая система (ЕБС).

«Мы планируем сделать до 2024 года, мы ее называем ЕБС, в эту систему мы планируем завести порядка 50 млн граждан до 2024 года. Мы говорим не только про аэропорт, здесь имеются в виду все случаи, когда требуется паспорт», — уточнил он.

Главное, чтобы портал выдержал. На «Клерке» в прошлом году писали, что портал лег, когда все пытались на нем «пандемийные» пособия получить. После этого работу «Госуслуг» раскритиковал Путин.