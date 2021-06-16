Налоговики обязаны открывать карточки расчетов с бюджетом (КРСБ) на каждого налогоплательщика по каждому КБК. Если КРСБ не открыта — пишем жалобу.

Вот такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день, коллеги! Прошу помощи по НДФЛ с превышения доходов 5 млн. руб. Заплатила в ИФНС, но в личный кабинет пришло письмо, что отсутствует открытая КРСБ у налогоплательщика. Не поделитесь информацией, как открыть?».

КБК с доходов до 5 млн руб. перечисляются по одному КБК, а при перечислении доходов с суммы более 5 млн руб. — по другому КБК.

При перечислении НДФЛ по ставке 15% налоговики должны открыть новую КРСБ налогоплательщика.

Ответ написали сразу. Организация никак не откроет КРСБ. Только ФНС.

«Никак! Это делает ИФНС автоматом при поступлении первого платежа, и, если они ее не открывают, то жалобу на них».

«Написать жалобу на ФНС. Им управление „поможет“ найти:-)».

Другие же отметили, что КРСБ может быть не открыта, если был переход с одной ФНС в другую:

«При переходе с другой налоговой, такие письма тоже приходят при первом платеже. Через несколько дней закажите акт сверки, должны поправить».

Другой комментатор сказал, что это не первый случай. У них в организацию приходило такое же сообщение:

«Нам тоже приходило такое письмо, мы в ответ написали объяснение и запрос на открытие, потом для верности дозвонились в отдел урегулирования задолженности».

А кто-то посоветовал написать ответное письмо в ФНС с просьбой открыть КРСБ на человека. Из-за это даже возник небольшой спор: