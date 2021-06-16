Налоговики обязаны открывать карточки расчетов с бюджетом (КРСБ) на каждого налогоплательщика по каждому КБК. Если КРСБ не открыта — пишем жалобу.
Вот такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:
«Добрый день, коллеги! Прошу помощи по НДФЛ с превышения доходов 5 млн. руб. Заплатила в ИФНС, но в личный кабинет пришло письмо, что отсутствует открытая КРСБ у налогоплательщика. Не поделитесь информацией, как открыть?».
КБК с доходов до 5 млн руб. перечисляются по одному КБК, а при перечислении доходов с суммы более 5 млн руб. — по другому КБК.
Ответ написали сразу. Организация никак не откроет КРСБ. Только ФНС.
- «Никак! Это делает ИФНС автоматом при поступлении первого платежа, и, если они ее не открывают, то жалобу на них».
- «Написать жалобу на ФНС. Им управление „поможет“ найти:-)».
Другие же отметили, что КРСБ может быть не открыта, если был переход с одной ФНС в другую:
«При переходе с другой налоговой, такие письма тоже приходят при первом платеже. Через несколько дней закажите акт сверки, должны поправить».
Другой комментатор сказал, что это не первый случай. У них в организацию приходило такое же сообщение:
«Нам тоже приходило такое письмо, мы в ответ написали объяснение и запрос на открытие, потом для верности дозвонились в отдел урегулирования задолженности».
А кто-то посоветовал написать ответное письмо в ФНС с просьбой открыть КРСБ на человека. Из-за это даже возник небольшой спор:
- «Пишите письмо на открытие карточки, только сначала проверьте платежку, что бы реквизиты были верно внесены и закажите выписку по организации в целом, а не по одной регистрации, может, упали не на тот ОКТМО или КПП».
- «Не письма писать надо, а жалобы. Потому что никакие подобные письма законом не предусмотрены».