Новые требования к квотированию инвалидов и цифровая платформа. Всё это в новом законе о занятости

Компании и предприниматели со штатом работников более 25 человек обязаны будут размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. В неё превратят базу вакансий «Работа в России».

Законопроект о такой цифровой платформе в сфере занятости прошел второе чтение в Госдуме.

Проект касается не только работодателей и службы занятости. Так, предлагается содействовать регистрации граждан в качестве самозанятых и ИП.от поиска работы (неявка без уважительных причин на переговоры с работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы занятости; отказа без уважительных причин явиться в органы службы занятости для получения направления на работу и т.п.)

Ко второму чтению в проект внесли поправки о расширении перечня лиц, имеющих право на дополнительную поддержку в трудоустройстве. В него включена молодежь в возрасте от 18 до 25 лет (сейчас 20 лет), имеющая среднее профессиональное или высшее образование и ищущая работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании.

Еще одна масштабная поправка ко второму чтению — перенос норм о квотировании рабочих мест для инвалидов из закона об их соцзащите в закон о занятости. И не просто перенос, а установление более жестких условия для работодателей — квота будет считаться выполненной только тогда, когда требуемое число людей с инвалидностью заключит трудовые договоры. Сейчас же достаточно просто создать соответствующие рабочие места, чем многие организации и пользуются.

Финансировать реализацию закона будут за счёт национального проекта «Демография».