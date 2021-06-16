При просрочке на 1 день штраф по СЗВ-М можно снизить в 10 раз

Если компания сдала СЗВ-М на 1 день позже срока, то это признается смягчающим обстоятельством.

Размер штрафа можно уменьшить в 10 раз.

К такому выводу пришел АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 21.05.21 № Ф04-2329/2021 по делу № А70-18969/2020.

Компания сдала отчет СЗВ-М с просрочкой на 1 день.

ПФР оштрафовал организацию на 39 тысяч рублей (78 человек — по 500 рублей).

АС смягчил наказание до 3,9 тысяч рублей, так как:

просрочка сдачи отчетности допущена впервые;

срок просрочки — 1 день, то есть незначительный;

компания является социально значимой — ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области».