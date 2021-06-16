При просрочке на 1 день штраф по СЗВ-М можно снизить в 10 раз

Если компания сдала СЗВ-М на 1 день позже срока, то это признается смягчающим обстоятельством.
Размер штрафа можно уменьшить в 10 раз.
К такому выводу пришел АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 21.05.21 № Ф04-2329/2021 по делу № А70-18969/2020.
Компания сдала отчет СЗВ-М с просрочкой на 1 день.
ПФР оштрафовал организацию на 39 тысяч рублей (78 человек — по 500 рублей).
АС смягчил наказание до 3,9 тысяч рублей, так как:
- просрочка сдачи отчетности допущена впервые;
- срок просрочки — 1 день, то есть незначительный;
- компания является социально значимой — ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области».
Более подробно о штрафах по СЗВ-М, уменьшению их размера или полной отмене читайте в данной новости.