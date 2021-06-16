В уставе ООО не надо упоминать об отсутствии печати. Чтобы не было сомнений, это пропишут в законе

Организация вправе будет не указывать в своем уставе сведения об отсутствии печати. Такую поправку хотят внести в закон об ООО.

Законопроект об этом внесен сегодня в Госдуму.

Поясним, сейчас общество самостоятельно принимает решение о необходимости наличия у него печати. При этом если ООО принимает решение иметь печать, то информация о печати вносится в устав.

В законе не установлена обязанность по отражению в уставе общества информации о том, что общество действует без печати. В то же время, на практике порой возникают споры с контрагентами по этому поводу. Возникают сомнения, должны ли быть указаны в уставе общества сведения о том, что оно действует без печати, либо указание об этом в уставе является правом общества.

Чтобы избежать недоразумений, и был разработан этот законопроект.

«Принятие проекта внесет ясность в вопросе об указании в уставе общества сведений об отсутствии печати, позволит устранить возникающие споры с контрагентами по данному вопросу», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.