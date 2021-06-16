Московские компании просят разрешения на вакцинацию иностранцев

Компании Москвы в сфере услуг просят разрешить вакцинировать работников-иностранцев.
Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов:
«Во-первых, надо дать возможность провакцинировать иностранцев, поскольку во многих предприятиях в сфере услуг значительное количество таких работников. Сейчас доступа к российским вакцинам они не имеют», — отметил Миронов.
Цитата по «ТАСС».
По мнению Миронова только после данного разрешения можно будет говорить о конкретных сроках вакцинации доли работников.
Миронов также отметил, что властям надо сделать более оптимальными сроки для вакцинации работников от ковид. Так как полная вакцинация проводится после двух прививок с разницей в 21 день.
Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% москвичей, работающих в сфере услуг до 15 июля (первый компонент вакцины).