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Московские компании просят разрешения на вакцинацию иностранцев

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Рубрика Общество. Люди. События
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Компании Москвы в сфере услуг просят разрешить вакцинировать работников-иностранцев.

Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов:

«Во-первых, надо дать возможность провакцинировать иностранцев, поскольку во многих предприятиях в сфере услуг значительное количество таких работников. Сейчас доступа к российским вакцинам они не имеют», — отметил Миронов.

Цитата по «ТАСС».

По мнению Миронова только после данного разрешения можно будет говорить о конкретных сроках вакцинации доли работников.

Миронов также отметил, что властям надо сделать более оптимальными сроки для вакцинации работников от ковид. Так как полная вакцинация проводится после двух прививок с разницей в 21 день.

Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% москвичей, работающих в сфере услуг до 15 июля (первый компонент вакцины).

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