Для жителей столицы, которые не работают в сфере услуг, вакцинация остается добровольной

Работающие жители столицы по-прежнему будут прививаться от COVID-19 добровольно. Постановление об обязательной вакцинации касается лишь 60% работников сферы услуг: торговли, общепита, ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения.

Об этом заявил депутат ГД Геннадий Онищенко.

«Все остальные [работающие] — нет. Про остальных, которые не подпадают под декретированный контингент, тут чистая добровольность», — сказал он.

Под декретированным контингентом подразумеваются именно работники конкретных сфер, в том числе общепита, торговли, образования и других, добавил Онищенко.

«В постановлении только так называемый декретированный контингент перечислен. Это все кафешки, все рестораны, вот о чем речь», — отметил Онищенко.

По его словам, в Москве много работников перечисленных сфер, если привить даже две трети из них, это поможет выправить ситуацию с заболеваемостью.

«Да, для Москвы это большая группа, у нас в малом и среднем бизнесе в Москве если не полтора, то, может, даже 2 млн [человек] задействовано», — добавил Онищенко.

Цитаты по «ТАСС».

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