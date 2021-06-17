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Уплаченные страховые взносы с матпомощи работнику уменьшают прибыльную базу

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Рубрика Налог на прибыль
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Уплаченные страховые взносы с суммы материальной помощи работнику учитываются в прочих расходах при расчете налога на прибыль.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 21.05.2021 № 03-03-06/1/38954.

Суммы материальной помощи работнику не учитываются в прибыльных расходах.

А страховые взносы с матпомощи уменьшают прибыльную базу.

Они учитываются в составе прочих расходов согласно пп.1 п. 1 ст. 264 НК.

Материальная помощь, выплаченная работникам, не облагается взносами при следующих условиях:

  • при чрезвычайных обстоятельствах — не ограничено;
  • к рождению ребенка — не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка;
  • в связи со смертью члена семьи — не ограничено;
  • другие — не более 4 тысяч рублей в год.

Если размер матпомощи более указанного, то с суммы превышения придется заплатить страховые взносы.

Все о бухучете мат.ериальной помощи работнику читайте в данной новости.

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