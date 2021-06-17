Уплаченные страховые взносы с матпомощи работнику уменьшают прибыльную базу

Уплаченные страховые взносы с суммы материальной помощи работнику учитываются в прочих расходах при расчете налога на прибыль.
Такое разъяснение дал Минфин в письме от 21.05.2021 № 03-03-06/1/38954.
Суммы материальной помощи работнику не учитываются в прибыльных расходах.
А страховые взносы с матпомощи уменьшают прибыльную базу.
Они учитываются в составе прочих расходов согласно пп.1 п. 1 ст. 264 НК.
Материальная помощь, выплаченная работникам, не облагается взносами при следующих условиях:
- при чрезвычайных обстоятельствах — не ограничено;
- к рождению ребенка — не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка;
- в связи со смертью члена семьи — не ограничено;
- другие — не более 4 тысяч рублей в год.
Если размер матпомощи более указанного, то с суммы превышения придется заплатить страховые взносы.
Все о бухучете мат.ериальной помощи работнику читайте в данной новости.