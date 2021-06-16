Столичный бизнес будет отдуваться за сотрудников, которые не хотят прививаться. И уволить их нельзя

Работодатель не сможет просто так уволить сотрудника, который отказался от обязательной вакцинации. При этом, штраф из-за этого ему платить придется.

Об этом сказал первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, пишет «ТАСС».

«Уволить этого человека руководителю будет нельзя, а руководитель этого человека будет подвергаться дополнительным административным наказаниям со стороны администрации города. Это очень сложный вопрос, который не имеет, к сожалению, правового решения», — сказал Рязанский.

Он добавил, что работодатели также по закону не могут обязать сотрудника вакцинироваться от коронавируса. По словам сенатора, сотруднику можно предложить виды работы, которые не предполагают его присутствия на рабочем месте.

Кроме того, руководителям следует очень тщательно разбираться в причинах отказа сотрудника от вакцинации, подчеркнул Рязанский.

«К нам попадает множество жалоб на такого рода судебные иски. Суды, как правило, принимают решения в пользу граждан, не поддерживают административный зуд руководителей, которые начинают увольнять, ссылаясь на постановления санэпидемнадзора. Суды возвращают людей на работы, им выплачиваются компенсации», — сказал сенатор.

Кстати, штрафы за отсутстиве вакцинации в Москве составят от 50 тысяч до 1 миллиона.

А если нет такой должности, которая предполагает удаленку? Отправлять в отпуск?