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❗ Стало известно, как работодатели будут учитывать царапины на теле сотрудников. Надо будет заполнять справку и журнал

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Рубрика Охрана труда
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Разработаны рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников. Проект приказа Минтруда опубликован на федеральном портале.

Напомним, накануне во втором чтении был принят законопроект с масштабными поправками в раздел ТК, регулирующий охрану труда.

Проектом предусмотрено, что работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.

Основанием для регистрации микротравмы является обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Рекомендации по учету микротравм утверждаются Минтрудом с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учет микротравм работников позволит работодателю на регулярной основе выявлять и идентифицировать опасности и потенциальные риски травмирования, минимизировать уровни профессиональных рисков, обеспечивать улучшение условий и охраны труда.

Работодатели будут утверждать локальным нормативным актом порядок учета микротравм работников.

Микротравмы будут фиксироваться в справке. Ее форма приведена в проекте приказа Минтруда.

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Кроме того, надо будет вести журнал учета микроповреждений (микротравм). Его форма также приведена.

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Схема учета микротравм следующая:

Пострадавший работник оповещает своего непосредственного руководителя.

Начальник должен убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая первая помощь или медицинская помощь.

Затем информируется специалист по охране труда, который в течение суток должен рассмотреть обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микротравмы.

У сотрудника запрашивают объяснение, проводят осмотр места происшествия.

Затем составляется справка и вносится запись в журнал.

Потом формируются мероприятия по устранению причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).

При подготовке перечня соответствующих мероприятий рекомендуется учитывать:

  • обстоятельства получения микротравмы, включая используемые оборудование, инструменты, материалы и сырье, приемы работы, условия труда, и возможность их воспроизведения в схожих ситуациях или на других рабочих местах;
  • организационные недостатки в функционировании системы управления охраной труда;
  • физическое состояние работника в момент получения микротравмы;
  • эффективные меры по контролю;
  • механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации профилактических мероприятий.

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