❗ Стало известно, как работодатели будут учитывать царапины на теле сотрудников. Надо будет заполнять справку и журнал

Разработаны рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников. Проект приказа Минтруда опубликован на федеральном портале.
Напомним, накануне во втором чтении был принят законопроект с масштабными поправками в раздел ТК, регулирующий охрану труда.
Проектом предусмотрено, что работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.
Основанием для регистрации микротравмы является обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.
Рекомендации по учету микротравм утверждаются Минтрудом с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Учет микротравм работников позволит работодателю на регулярной основе выявлять и идентифицировать опасности и потенциальные риски травмирования, минимизировать уровни профессиональных рисков, обеспечивать улучшение условий и охраны труда.Работодатели будут утверждать локальным нормативным актом порядок учета микротравм работников.
Микротравмы будут фиксироваться в справке. Ее форма приведена в проекте приказа Минтруда.
Кроме того, надо будет вести журнал учета микроповреждений (микротравм). Его форма также приведена.
Схема учета микротравм следующая:
Пострадавший работник оповещает своего непосредственного руководителя.При подготовке перечня соответствующих мероприятий рекомендуется учитывать:
Начальник должен убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая первая помощь или медицинская помощь.
Затем информируется специалист по охране труда, который в течение суток должен рассмотреть обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микротравмы.
У сотрудника запрашивают объяснение, проводят осмотр места происшествия.
Затем составляется справка и вносится запись в журнал.
Потом формируются мероприятия по устранению причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).
- обстоятельства получения микротравмы, включая используемые оборудование, инструменты, материалы и сырье, приемы работы, условия труда, и возможность их воспроизведения в схожих ситуациях или на других рабочих местах;
- организационные недостатки в функционировании системы управления охраной труда;
- физическое состояние работника в момент получения микротравмы;
- эффективные меры по контролю;
- механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации профилактических мероприятий.