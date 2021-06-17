❗ Стало известно, как работодатели будут учитывать царапины на теле сотрудников. Надо будет заполнять справку и журнал

Разработаны рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников. Проект приказа Минтруда опубликован на федеральном портале.

Напомним, накануне во втором чтении был принят законопроект с масштабными поправками в раздел ТК, регулирующий охрану труда.

Проектом предусмотрено, что работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.

Основанием для регистрации микротравмы является обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Рекомендации по учету микротравм утверждаются Минтрудом с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Работодатели будут утверждать локальным нормативным актом порядок учета микротравм работников.

Микротравмы будут фиксироваться в справке. Ее форма приведена в проекте приказа Минтруда.

Кроме того, надо будет вести журнал учета микроповреждений (микротравм). Его форма также приведена.

Схема учета микротравм следующая:

Начальник должен убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая первая помощь или медицинская помощь.

Затем информируется специалист по охране труда, который в течение суток должен рассмотреть обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микротравмы.

У сотрудника запрашивают объяснение, проводят осмотр места происшествия.

Затем составляется справка и вносится запись в журнал.

Потом формируются мероприятия по устранению причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).