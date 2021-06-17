Организации культуры освободили от авансовых платежей по налогу на прибыль

Организации культуры смогут заплатить налог на прибыль за 2020 и 2021 годы не позднее 28 марта 2022 года. Для них отменят авансовые платежи по этому налогу.

Такие поправки в Налогововый кодекс были приняты Госдумой в составе законопроекта № 1170972-7.

Порядок касается организаций культуры, у которых следующая деятельность, определяемая по основному коду ОКВЭД:

творческая;

в области искусства и организации развлечений;

деятельность библиотек, архивов, музеев и т.д.

Такие поправки в Налоговый кодекс внесены по поручению президента Владимира Путина.