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Организации культуры освободили от авансовых платежей по налогу на прибыль

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Рубрика Налог на прибыль
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Организации культуры смогут заплатить налог на прибыль за 2020 и 2021 годы не позднее 28 марта 2022 года. Для них отменят авансовые платежи по этому налогу.

Такие поправки в Налогововый кодекс были приняты Госдумой в составе законопроекта № 1170972-7.

Порядок касается организаций культуры, у которых следующая деятельность, определяемая по основному коду ОКВЭД:

  • творческая;
  • в области искусства и организации развлечений;
  • деятельность библиотек, архивов, музеев и т.д.

Такие поправки в Налоговый кодекс внесены по поручению президента Владимира Путина.

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