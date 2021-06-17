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К концу лета доллар может стоить 68 руб. Если повезет

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Рубрика Экономика России
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До конца лета рубль может укрепиться, если не будет потрясений. Доллар, возможно, будет стоить по 68 рублей, а евро по 85 рублей. А завтра доллар будет стоить 72 рубля 51 коп.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на основателя Frendex Group Руслана Пичугина.

«Очередной российский налоговый период стартовал во вторник, 15 июня. А пик его придется на 25 июня, когда будут уплачивать НДПИ, НДС и акцизы. В такие периоды рубль, как правило, укрепляется, если нет более значимых факторов для его ослабления.

Нефть устойчиво растет четвертую неделю подряд. В среду котировки сорта BRENT достигли отметки 74,73 доллара за баррель впервые с апреля 2019 года. А американской WTI — 72,83 доллара за баррель впервые с октября 2018 года.

Поддержкой рубля также выступают ожидания во второй половине года восстановления глобального спроса до предпандемийных значений. Придают сил нашей валюте и прогнозы по снижению запасов нефти в США четвертую неделю подряд.

Кроме этого, рынок нефти прислушивается к новостям с переговоров о заключении новой ядерной сделки и возможных перспективах снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана. Но перспектива снятия этих санкций постепенно отдаляется, что и поддерживает нефтяные цены. В целом все факторы укрепления рубля носят среднесрочный характер. Только продажа валюты экспортерами наступает в конце месяца.

При таком раскладе рубль имеет все шансы продолжить укрепление в среднесрочной перспективе. Если уровень 71 рубль к доллару и 87 рублей к евро будут пройдены вниз, то есть все шансы увидеть до конца лета доллар по 68 рублей, а евро по 85 рублей».

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