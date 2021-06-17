Кадровые документы хотят сделать электронными

В ТК могут прописать возможности заключать трудовой договор, принимать необходимые решения, обмениваться документами между работником и работодателем не только в письменном виде, но и в виде электронных сообщений.

Нормы о кадровом ЭДО содержатся в законопроекте № 1162885-7, принятом Госдумой в первом чтении.

В ТК появится новая статья 22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений».

Законопроект предусматривает, что соискатели смогут проходить дистанционные собеседования и заключать трудовые договоры без личного присутствия.

Электронный документооборот будет осуществляться через портал «Работа в России» и Единый портал госуслуг, либо через иную информационную систему с возможностью подписания электронных документов.

Второе чтение проекта будет через месяц. К этому времени в него должны быть разработаны поправки.

Как сообщает комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в целях недопущения ущемления прав работников требуют проработки и дополнительного обсуждения с участием представителей сторон социального партнерства следующие вопросы:

условия и порядок хранения документов в электронном виде, в том числе при прекращении деятельности (ликвидации) работодателя;

уточнение положений законопроекта, касающихся выбора работником формы ведения документов (в электронном виде или на бумажном носителе);

правомерность установления механизма распространения работодателем электронного документооборота на всех работников.