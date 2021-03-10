Нормы эксперимента по кадровому ЭДО продлят до 15 ноября

Минтруд разработал проект поправок в Постановление Правительства о базе вакансий «Работа в России» в части, касающейся эксперимента по кадровому ЭДО.

Напомним, кадровые документы в электронном виде (в том числе трудовые договоры) сейчас оформляются участниками эксперимента. Изначально этот эксперимент планировался до 31 марта 2021 года. Однако разработан проект, который продлевает эксперимент до 31 июля 2021 года.

Вместе с тем вышеназванный проект по базе «Работа в России» предусматривает, что нормы о создании, использовании и хранении электронных кадровых документов в этой системе (в рамках эксперимента) завершают свое действие не 31 марта, а 15 ноября.

Таким образом, не исключено, что дата окончания эксперимента по кадровому ЭДО (31 июля) изменится.

Кстати, профсоюзы недавно заявили, что не поддерживают проект Минтруда о продлении эксперимента по 31 июля. В Федерации профсоюзов считают, что эксперимент надо продлить до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в эксперименте по внедрению электронного кадрового документооборота приняли участие порядка 400 организаций с численностью работников около 2 млн человек.