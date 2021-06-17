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Доходы российских блогеров от Google не будут облагаться налогом в США. Но надо сдать 3-НДФЛ в России

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Рубрика НДФЛ
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Российским блогерам, которые зарабатывают в интернете, не придется платить налоги со своих доходов дважды.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-11/8412@ от 16.06.2021.

На днях компания Google LLC направила пользователям сообщения, что доходы российских блогеров, полученные от просмотра их контента на территории США, будут облагаться налогами по американским законам. Нововведение вступает в силу с июня.

Однако в 1992 году Россия и США подписали договор об избежании двойного налогообложения. Таким образом, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то его доходы облагаются налогом только в России. Чтобы подтвердить свое резидентство, нужно заполнить электронную форму (W8B, 1042S), которую пользователям направила Google LLC.

Таким образом, подоходный налог США с российских блогеров удерживать не будут.

Чтобы отчитаться о своих заработках, им необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля. До 15 июля нужно уплатить НДФЛ.

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