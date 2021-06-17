📌 Утвердили рекомендации по электронному документообороту

ФНС утвердила рекомендации по электронному документообороту между организациями, а также технологию обмена с операторами ЭДО.
Электронные документооборот предназначен для совершенствования деятельности компаний и ИП, а также ускорения рабочих процессов.
Об этом сообщили на сайте ФНС.
Утверждены:
- методические рекомендации по разработке, описанию, верификации, утверждению и публикации форматов электронных документов государственными органами и хозяйствующими субъектами;
- методические рекомендации по порядку обмена электронными документами между хозяйствующими субъектами или физическими лицами;
- технология обмена электронными документами между операторами электронного документооборота.
«По оценкам предпринимательского сообщества, это позволит сократить хозяйствующим субъектам временные затраты, связанные с работой с документами, на 80 процентов».
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