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📌 Утвердили рекомендации по электронному документообороту

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Рубрика Автоматизация учета
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ФНС утвердила рекомендации по электронному документообороту между организациями, а также технологию обмена с операторами ЭДО.

Электронные документооборот предназначен для совершенствования деятельности компаний и ИП, а также ускорения рабочих процессов.

Об этом сообщили на сайте ФНС.

Утверждены:

  • методические рекомендации по разработке, описанию, верификации, утверждению и публикации форматов электронных документов государственными органами и хозяйствующими субъектами;
  • методические рекомендации по порядку обмена электронными документами между хозяйствующими субъектами или физическими лицами;
  • технология обмена электронными документами между операторами электронного документооборота.

«По оценкам предпринимательского сообщества, это позволит сократить хозяйствующим субъектам временные затраты, связанные с работой с документами, на 80 процентов».

Самые популярные вопросы и мифы об электронном документообороте читайте в данной новости.

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