Прошлогоднюю госпошлину за алкогольную лицензию можно будет зачесть в следующем году

Предпринимателям, которые оплатили продление некоторых видов лицензий и разрешений в 2020-2021 годах, смогут зачесть ранее уплаченную госпошлину при совершении аналогичного платежа в 2022 году.

Такие поправки в НК разработаны по инициативе Минэкономразвития и одобрены Госдумой.

В соответствии с поправками, получить зачет уплаченной в 2020-2021 годах госпошлины за продление лицензий и иных разрешений смогут таксомоторные компании, частные детективные (сыскные) агентства, ЧОПы, а также предприятия, осуществляющие производство и оборот алкоголя и его розничную продажу, включая организации общественного питания, и другие.

Напомним, что в 2020 году в период распространения коронавируса лицензии и иные разрешения для этих компаний были продлены автоматически. Это решение продолжает действовать и для тех лицензий (разрешений), которые истекают в текущем году.

Воспользоваться правом зачесть пошлины на продление лицензий и иных разрешений предприниматели смогут сразу по окончании срока автопродления.