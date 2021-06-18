📃 Нотариус предлагает заверить протокол собрания при смене директора. Прав ли он?

В компании хотят сменить директора. Налоговики на горячей линии сказали, что достаточно заявления по форме Р13014, заверенного у нотариуса А нотариус — утверждает. что нужно и протокол (решение) заверить. Прав ли нотариус?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите прояснить ситуацию: ООО с двумя учредителями, один из них директор. Хотим сделать смену директора.

На горячей линии налоговой сказали, что для этого достаточно заверенной формы Р13014 и ее должен подавать новый директор с паспортом своим, либо через ЭЦП (но у будущего директора нет ЭЦП, а ЭЦП предыдущего директора не подойдёт).

Были у нотариуса, он сказал что обязательно надо делать протокол собрания, решение и это тоже все нужно заверять, стоимость решения 12000 руб.

Что-то не поймём, как поступить вернее».

Вообще, по ЭЦП смену директора налоговики не очень любят из-за злоупотреблений. А нотариальное подтверждение факта, что участники провели собрание и приняли там решение, нужно только при увеличении уставного капитала. В остальных случаях — обязанности нет, если в уставе указан альтернативный вариант.

Либо, если на собрании единогласно принято решение об альтернативном способе подтвердить его проведение и принятие на нем решений. К примеру — протокол подписывают все участники собрания. Для этого делается отдельный протокол о том, что все последующие решения принимаются собранием без нотариуса, но этот протокол придется заверить нотариально. Так что проще — поменять устав.

Тоже самое пишут и в комментариях:

«Для госрегистрации по 129-ФЗ регоргану действительно достаточно только Р13014. Но по ГК и 14-ФЗ избрание руководителя — компетенция высшего органа управления. Если собрание, то нужен протокол, если единственный участник, тогда решение. Если в уставе нет порядка удостоверения таких решений без нотариуса, то их надо удостоверять нотариально».

Решение единственного участника нотариус не удостоверяет, максимум — может подлинность подписи участника на решении подтвердить.

А кто-то о своем случае пишет:

«В процессе смены руководителя. Форму заполнял юрист за 1500 р. В Уставе у нас прописано, что решения не надо у нотариуса заверять. У нас один учредитель. Форму отправляли через нотариуса в налоговую, это стоило 4100. Смотрите, что у вас в Уставе написано. Если надо заверять, то да около 12 000 будет. Тогда заодно уж и Устав можно поменять».

Кстати, сам протокол или решение в налоговую подавать не обязательно, п. 2 ст. 17 закона 129-ФЗ. Хотя практика в итоге сложилась такая, что все равно подают, на всякий случай.