Не только налоговики интересуются размером зарплаты, но и их пары

Налоговики любят пообсуждать в соцсетях интересные темы. Но мы впервые видим, чтобы зарплатами специалистов ФНС интересовались не будущие работники, а их пары.

Один комментатор отметил, что все правильно:

Другой посоветовал самому устроиться на работу и узнать реальную зарплату налоговиков:

Но были и те, кто отметили, что это оклад. Но бывают и премии. Однако, не всегда:

А в результате небольшого спора между автором поста и комментатором выяснилось, что зарплата госслужащих — тайна. И разглашать ее нельзя: