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Не только налоговики интересуются размером зарплаты, но и их пары

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Рубрика Бухгалтеры
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Налоговики любят пообсуждать в соцсетях интересные темы. Но мы впервые видим, чтобы зарплатами специалистов ФНС интересовались не будущие работники, а их пары.


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Один комментатор отметил, что все правильно:

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Другой посоветовал самому устроиться на работу и узнать реальную зарплату налоговиков:

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Но были и те, кто отметили, что это оклад. Но бывают и премии. Однако, не всегда:

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А в результате небольшого спора между автором поста и комментатором выяснилось, что зарплата госслужащих — тайна. И разглашать ее нельзя:

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