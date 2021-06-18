40-летних оповестят о размере будущей пенсии. Бланки уже готовы

У ПФР появилась новая обязанность перед 40-летними женщинами и 45-летними мужчинами.

Во-первых, раз в 3 года необходимо информировать эту категорию граждан о предполагаемом размере страховой пенсии.

Во-вторых, также раз в 3 года люди в возрасте 40/45 лет будут получать данные о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в ИЛС, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

В этой связи Минтруд разработал бланки таких сообщений, а также порядок. Проекты по формам оповещения о размере пенсии и о пенсионных накоплениях размещены на федеральном портале.

Тем, кто зарегистрирован на госуслугах, такая информация будет приходить автоматически до 31 декабря. Остальным данные выдадут по запросу.

Проактивное информирование начнется с 2022 года.

Оно даст гражданам возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению, отметили в Минтруда.