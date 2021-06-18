💉 В отстранении непривитых от работы виновата не мэрия, а Роспотребнадзор

Столичная мэрия не имеет никакого отношения к отстранению непривитых сотрудников от работы без зарплаты. Отстранять их можно на основании требований Роспотребнадзора.

Об этом рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов, пишут «РИА Новости».

Он что непривитых сотрудников московских предприятий будут отстранять от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.

«Мэрия Москвы не может разрешать или не разрешать этого», — высказался Миронов.

По его словам, к предприятиям могут применить санкции, если им не удастся соблюсти требования Роспотребнадзора. При этом, как отметил, Миронов, компания имеет возможность не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит соответствующие предписания.

На «Клерке» вчера писали, что столичному бизнесу разрешили отстранять не привитых работников от работы без зарплаты.