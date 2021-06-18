Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Международные компании хотят обязать платить налог во всех государствах, в которых они работают.

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Властям поручено рассмотреть возможность введения корпоративного налога с международных организаций. То есть такие компании должны будут платить налог во всех странах, в которых ведется деятельность.

Такое поручение дал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления:

«Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы», — отметил Путин.

Цитата по «Интерфакс».

Первыми о корпоративном налоге задумались страны G7.

Страны G7 или Большая семерка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

По словам главы ФНС Даниила Егорова, на международном уровне обсуждается тема о корпоративном налоге:

«Международные корпорации должны платить по всем юрисдикциям, где бы они не работали, налог не меньше 15% в качестве эффективной ставки. Если ниже, то разница уходит в качестве налога в ту страну, где находится материнская компания» — отметил Егоров.

Цитата по «Интерфакс».

В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon.

Подборка полезных мероприятий

Разместить