Международные компании хотят обязать платить налог во всех государствах, в которых они работают.

Властям поручено рассмотреть возможность введения корпоративного налога с международных организаций. То есть такие компании должны будут платить налог во всех странах, в которых ведется деятельность.

Такое поручение дал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления:

«Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы», — отметил Путин.

Цитата по «Интерфакс».

Первыми о корпоративном налоге задумались страны G7.

Страны G7 или Большая семерка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

По словам главы ФНС Даниила Егорова, на международном уровне обсуждается тема о корпоративном налоге:

«Международные корпорации должны платить по всем юрисдикциям, где бы они не работали, налог не меньше 15% в качестве эффективной ставки. Если ниже, то разница уходит в качестве налога в ту страну, где находится материнская компания» — отметил Егоров.

Цитата по «Интерфакс».

В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon.