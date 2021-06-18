В ТОП-5 регионов по удаленке вошли Москва и Московская область

В ТОП-5 регионов по удаленной работе вошли Москва и Московская область. А также Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.

Об этом сказал Минтруд в интервью «Известиям».

«Перевод на удаленную работу наиболее распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения. Такой формат применяется в сфере финансовых услуг, научных исследований и разработок, а также среди транспортных организаций в отношении административного персонала», — отметили в Минтруде.

Цитата по «Известиям».

В ведомстве отметили, что сейчас на удаленке трудится около 3 млн человек, что более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.