Люди оформляют несколько кредитных карт на всякий случай

45 % россиян заводят несколько кредитных карт «на всякий случай». В прошлом году такую причину оформления кредиток озвучили 36 % респондентов.

Данные получены по итогам онлайн-опроса, который провел Райффайзенбанк.

В то же время стало меньше граждан, открывающих новую кредитку ради получения различных бонусов и кешбеков в рамках программ лояльности: 44 % сейчас и 48 % в 2020 году, пишут «Известия».

При этом почти вдвое уменьшилась доля тех, кто пользуется лишь одной картой, а остальные забыли закрыть: 5 % против 9 %.

Это говорит об острожном обращении россиян с заемными средствами, отмечается в исследовании.

В частности, за год изменились поводы для открытия гражданами нескольких кредиток. В 2020-м, среди причин, такого разнообразия клиенты часто отмечали, что используют карты для погашения других займов. В этом году в топ вышла дифференциация расходов: одна карта для покупок в интернете, другая — для ежедневных трат.