Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

За простой предложили платить не менее одного МРОТ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

Простой предложили оплачивать в размере не менее одного МРОТ, такой законопроект внесен в Госдуму.

Сейчас, согласно статье 157 ТК, время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. При этом очень часто оклад и ставка гораздо меньше МРОТ, остальная часть зарплаты состоит из различных компенсаций, надбавок и т.п.

В пояснительной записке к проекту приведен пример:

Если оклад сотрудника равен 3500 — 7500 рублей, получается, что за месяц простоя ему будет начислено только 2000 — 5 000 рублей. При этом другие виды вознаграждения, учитываемые в среднем заработке, в расчет не берутся.

Из-за пандемии работодатели стали часто пользоваться возможностью отправлять работников в режим простоя, поэтому автор законопроекта и считает необходимым внести такие изменения в Трудовой кодекс.

Подборка полезных мероприятий

Разместить