За простой предложили платить не менее одного МРОТ

Простой предложили оплачивать в размере не менее одного МРОТ, такой законопроект внесен в Госдуму.

Сейчас, согласно статье 157 ТК, время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. При этом очень часто оклад и ставка гораздо меньше МРОТ, остальная часть зарплаты состоит из различных компенсаций, надбавок и т.п.

В пояснительной записке к проекту приведен пример:

Если оклад сотрудника равен 3500 — 7500 рублей, получается, что за месяц простоя ему будет начислено только 2000 — 5 000 рублей. При этом другие виды вознаграждения, учитываемые в среднем заработке, в расчет не берутся.

Из-за пандемии работодатели стали часто пользоваться возможностью отправлять работников в режим простоя, поэтому автор законопроекта и считает необходимым внести такие изменения в Трудовой кодекс.