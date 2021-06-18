Бухгалтеры поделились платежкой из Монголии — она от руки заполнена. А другие рассказывают, что из многих стран подобные приходят. Да и в России многие до сих пор такими пользуются.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Я поинтересоваться. Кто с Монголией работает, или кто просто в курсе: у них там что, до сих пор середина прошлого века? Платежки от руки, бухгалтерия поди что тоже. Работаю с одной фирмой 8 лет, и дела обстоят вот так:

Фрагмент платежки».

В комментариях пишут, что это не у всех там так, а у конкретного бухгалтера. А кто-то пишет, что и в России такого навалом:

«Ой, я вас умоляю, Монголия. В Архангельске, к примеру, думаете нет такого? Мы когда САП имплементировали, иностранцы не поверили, что так бывает. Крутили этот рукописный скан и ржали, но не верили».

Кто-то пишет, что хотя бы по факсу счета на отправляют. А еще рассказали про случай в Хабаровске:

«В Хабаровске в крупном автосервисе книга покупок, книга продаж, всё вручную. Первичка в экселе. Как заполняют декларацию по НДС — не представляю...»

И еще приводят примеры в нашей стране:

«50 км от города отъезжаете в фермерские хозяйства — там то же самое. Лесничества, бюджет, до сих пор выписывают доки на бланках от руки. Примеров много».

Пишут, что и в Египте такие же. И из Китая подобные присылают.

А кто-то, наоборот, хорошего мнения о Монголии:

«Не знаю, с кем вы работаете, но я жила и работала в Монголии 4 года фин. руководителем. Город Эрденет. Очень продвинутая страна во всех смыслах. Там фиск. органы не относятся, что ты изначально виноват.

Налоговая делает свою работу, бухгалтеры свою. Отчетов в разы меньше.

Соц. защищенность выше, люди понимают, за что платятся соц. взносы. Расчеты наличными ходят наравне с безналичной оплатой. Нет лимитов, ограничений. Договорная система упрощенная. Никаких техничек нет, нет даже такого понятия».