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👉 Вчерашних студентов можно трудоустраивать за счет субсидии из ФСС

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Рубрика Трудовые отношения
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Получить субсидию из ФСС теперь можно не только при трудоустройстве прошлогодних безработных, но и тех, кто встал на учет в ЦЗН в 2021 году. Речь идет о выпускниках учебных заведений, которые закончили учебу в 2020 году.

Такие поправки в правила предоставления субсидий внесены постановлением Правительства № 915 от 16.06.2021.

«Решение поможет предприятиям привлечь молодёжь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов — найти работу», — прокомментировал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Напомним, программа субсидирования найма запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии при приёме на работу безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года.

Однако молодые люди после окончания обучения, как правило, сначала сами пытаются найти работу, а в центры занятости обращаются только спустя какое-то время.

С учётом этой особенности для работодателей, нанимающих выпускников колледжей и вузов, условия получения субсидии решили скорректировать. Дата постановки выпускника на учёт в качестве безработного не будет ограничиваться 1 января 2021 года.

В новом варианте программа будет действовать до 27 декабря 2021 года. Изначально срок её действия был ограничен 1 ноября 2021 года.

Напомним, субсидия равна трём МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платёж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12 млрд рублей.

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