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Бывшего зампреда ЦБ задержали по делу о растрате 3,2 млрд руб.

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Рубрика Экономические преступления
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Бывшего зампреда ЦБ Константина Корнищенко задержали в Москве по делу о растрате 3,2 млрд руб.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«По данным следствия, Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка», — сказал собеседник агентства.

Других подробностей дела источник не привел.

Как пишет издание, Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Пальчун задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), с ними ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении каждого фигуранта уголовного дела, рассказал источник.

Корищенко с 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя ЦБ, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.

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