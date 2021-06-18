Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Передача ОС госучреждению в безвозмездное пользование не облагается НДС. С другим имуществом — наоборот

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДС
Версия для печати

Организация не должна уплачивать НДС при передаче ОС в безвозмездное пользование госучреждению. В отношении другого имущества — надо.

Исключение — имущество, необходимое для предупреждения, предотвращения, диагностики и лечения ковида.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 26.05.2021 № 03-07-11/40459.

В пп. 5 п. 2 ст. 149 НК указано, что не облагается НДС передача основного средства в безвозмездное пользование госучреждению. А имущество — только используемое для предупреждения, предотвращения, диагностики и лечения ковида.

Передача другого имущества в безвозмездное пользование госучреждению признается объектом обложения НДС.

Подборка полезных мероприятий

Разместить