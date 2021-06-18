Передача ОС госучреждению в безвозмездное пользование не облагается НДС. С другим имуществом — наоборот

Организация не должна уплачивать НДС при передаче ОС в безвозмездное пользование госучреждению. В отношении другого имущества — надо.
Исключение — имущество, необходимое для предупреждения, предотвращения, диагностики и лечения ковида.
Такое разъяснение дал Минфин в письме от 26.05.2021 № 03-07-11/40459.
В пп. 5 п. 2 ст. 149 НК указано, что не облагается НДС передача основного средства в безвозмездное пользование госучреждению. А имущество — только используемое для предупреждения, предотвращения, диагностики и лечения ковида.
Передача другого имущества в безвозмездное пользование госучреждению признается объектом обложения НДС.