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ФНС подготовила новое заявление для расчета налога на имущество

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Рубрика Налог на имущество организаций
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ФНС готовит новую форму для расчета налога на имущество организаций — заявление о гибели или уничтожении объекта. Проект опубликован для обсуждения на официальном портале.

Расчет налога по такому имуществу будет прекращаться с первого числа месяца гибели или уничтожения объекта недвижимости по заявлению компании. Т.е. налог перестанут начислять даже если объект продолжает числиться на кадастровом учете.

Закон с поправками в Налоговый кодекс, уточняющими расчет налога по имуществу, которое перестало существовать, был принят Госдумой на этой неделе, но еще не прошел Совет Федерации и не подписан у президента.

Форма заявления должна вступить в силу одновременно вместе с поправками в НК — с 1 января 2022 года.

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