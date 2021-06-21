💵 НДФЛ с выигрыша можно заплатить с отсрочкой. Если налоговики разрешат

НДФЛ с суммы выигрыша более 4 тыс руб можно уплатить с отсрочкой. Но только с разрешения налоговиков.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 27.05.2021 № 03-04-05/41134.

Если получатель выигрыша не может уплатить налог из-за финансового положения, то он должен обратиться к налоговикам с заявлением об отсрочке или рассрочке платежа.

С суммы выигрыша более 4 тыс руб в год уплачивается НДФЛ по ставке: