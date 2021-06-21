Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💵 НДФЛ с выигрыша можно заплатить с отсрочкой. Если налоговики разрешат

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

НДФЛ с суммы выигрыша более 4 тыс руб можно уплатить с отсрочкой. Но только с разрешения налоговиков.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 27.05.2021 № 03-04-05/41134.

Если получатель выигрыша не может уплатить налог из-за финансового положения, то он должен обратиться к налоговикам с заявлением об отсрочке или рассрочке платежа.

С суммы выигрыша более 4 тыс руб в год уплачивается НДФЛ по ставке:

  • 35% — лотереи в рекламных целях;
  • 13% с суммы до 5 млн руб включительно — конкурс не рекламного характера;
  • 650 тысяч рублей и 15 % с суммы более 5 млн руб — конкурс не рекламного характера.

Подборка полезных мероприятий

Разместить