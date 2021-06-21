В регионе отменяют премии заболевшим ковидом

В Краснодаре отменяют премии и надбавки до конца 2021 года заболевшим ковидом сотрудникам мэрии. При условии, что ранее они не прививались.

Такое предложение озвучил глава Краснодара Евгений Первышов на еженедельном аппаратном совещании:

«Давайте для себя определим следующее: если у нас будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекции у сотрудника администрации, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался, значит этот сотрудник будет лишен премий и надбавок до конца этого года. Будет работать за голый оклад», — сказал глава Краснодара.

Цитата по «Коммерсантъ».

Глава Краснодара также отметил, что ситуация с ковидом в регионе стабильная, обязательная вакцинация пока не вводится.