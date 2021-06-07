💉 Новый вид премии у налоговиков – за прививку от ковид

ИФНС одной из областей установили новый вид премии «за личный вклад в обеспечение мер по профилактике оздоровления коллектива».

Размер премии —от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Такое креативное премирование начали обсуждать налоговики в ВК. Правда, первоначально вопрос был задан не о новой премии, а про лишение стандарных.

Некоторые области откликнулись и отметили, что у них в ИФНС такого нет:

Другие отметили, что начальство туже пугало. Но пока только на словах:

Но были и другие. У них в инспекции пугали отпуском:

Кто-то отметил, что при лишении премии из-за вакцинации, надо обращаться в суд:

Позднее автор поста скинул скрин письма от начальства. Как видно из текста письма, это новый вид премии «за личный вклад в обеспечение мер по профилактике оздоровления коллектива».

Для полностью привитых — 30 тысяч рублей, а для тех, кто сделал первую прививку — 20 тысяч рублей.

Комментаторы удивились данному письму:

А кто-то отметил, что впервые слышит про такой вид премии: