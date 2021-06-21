При жаре необходимо сокращать рабочий день

Роспотребнадзор напоминает, что при высокой жаре рабочий день нужно сокращать. А также напомнил о необходимости соблюдать питьевой режим.

Об этом сообщают на сайте ведомства.

В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа.

При работах на открытом воздухе с температурой 32,5 градуса и выше, продолжительность работ должна составлять не более 20 мин с последующим отдыхом до 12 мин в охлаждаемых помещениях. В этих помещениях температура должна быть 25 градусов.

Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения ведомство указывает использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдения питьевого режима.

При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.

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