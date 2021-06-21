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💸 Если деньги просто напечатать и раздать населению — будет только рост инфляции

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Рубрика Экономика России
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Раздача денег населению поспособствует росту инфляции и цен на потребительские товары, считает Эльвира Набиуллина.

Об этом глава ЦБ рассказала в интервью «КП».

«Конкуренция очень важна для снижения инфляции. Над этим работает правительство. А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», — пояснила Набиуллина.

Кроме того, она сообщила, что снижение ключевой ставки до нуля приведет к инфляции с двузначными цифрами.

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