💸 Если деньги просто напечатать и раздать населению — будет только рост инфляции

Раздача денег населению поспособствует росту инфляции и цен на потребительские товары, считает Эльвира Набиуллина.
Об этом глава ЦБ рассказала в интервью «КП».
«Конкуренция очень важна для снижения инфляции. Над этим работает правительство. А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», — пояснила Набиуллина.
Кроме того, она сообщила, что снижение ключевой ставки до нуля приведет к инфляции с двузначными цифрами.
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