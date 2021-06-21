Совмещающим основную работу с самозанятостью можно получить от ФСС два декретных пособия

На наш форум обратилась беременная женщина, которая сидя в декрете с первым ребенком, подрабатывает через интернет, в связи с чем оформилась в качестве самозанятой.
Молодая мама переживает, не повлияет ли самозанятость негативным образом на размер будущего пособия по беременности и родам.
могу ли я уйти из декрета в декрет, выбрав те же года, по каким мне рассчитывали первый декрет? Смущает наличие самозанятости, не повлияет ли она на это?Участники обсуждения успокоили самозанятую. Во-первых регистрация в качестве плательщика НПД не влияет на расчет пособия про месту работы. А во-вторых, при определенных условиях, можно дополнительно получить еще одно пособие в качестве самозанятой.
— спрашивает женщина
Это пособие будет минимальным (около 60 тыс. рублей).
Для получения пособия необходимо вступить в добровольные правоотношения с ФСС и уплатить взнос до конца 2021 года. Правда есть один нюанс — чтобы стать «добровольцем» мало быть самозанятым, надо еще и зарегистрироваться в качестве ИП. Об этом сообщает ФСС в письме от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346.
Причем регистрация в качестве ИП не обяжет к уплате фиксированных взносов, ведь ИП на НПД от них освобождены.
Таким образом если быть не просто физлицом на НПД, а ИП на НПД и уплатить в ФСС в 2021 году примерно 4 тыс. рублей, то в 2022 году можно получить пособие по беременности около 60 тыс. рублей.
Стоит ли игра свеч и овчинка выделки, каждый решает сам для себя.
Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Из декрета в декрет, а в промежутке самозанятая».Приведем пример.
В 2021 году самозанятая мастер маникюра зарегистрировалась в качестве ИП и продолжила применять НПД. Женщина вступила в добровольные правоотношения с ФСС.
Добровольный взнос за 2021 год составляет 12 792×2,9% х 12 = 4 451,62 руб. Женщина уплатила эту сумму до 31.12.2021
С 10 января 2022 женщина уходит в декрет на 140 дней по 29 мая.
МРОТ в 2022 году, предположительно, составит 13 617 руб.
|Месяц
|Календарные дни месяца
|Дни, подлежащие оплате
|Средний дневной заработок
|Размер пособия
|Январь 2022
|31
|22
|439,26
|9 663,72
|Февраль 2022
|28
|28
|486,32
|13 616,96
|Март 2022
|31
|31
|439,26
|13 617,06
|Апрель 2022
|30
|30
|453,90
|13 617,00
|Май 2022
|31
|29
|439,26
|12 738,54
|Итого
|х
|140
|х
|63 253,28