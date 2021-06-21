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Актуальные кейсы по налоговым проверкам из судебной практики. Бесплатный вебинар завтра

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Рубрика Налоговые проверки
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Тема налоговых проверок никогда не теряет своей актуальности, и разбирать ее можно бесконечно. На этот раз попробуем это сделать на примерах из актуальной судебной практики.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые проверки-2021 на примере практических кейсов». Он пройдет завтра, 22 июня, начало в 11:00 по Москве.

Эксперт расскажет, какие тенденции сейчас в ней наблюдаются, и вместе мы разберем правильные и неправильные шаги налогоплательщиков при ВНП.

Спикер — Владислав Каминский управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.

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