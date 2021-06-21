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После продажи машины не забудьте снять её с учета. Иначе придется платить транспортный налог

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Рубрика Транспортный налог
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При продаже транспортных средств, необходимо убедиться в снятии их с учета в органах ГИБДД, предупреждают налоговики Владимирской области.

Не стоит забывать, что обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от государственной регистрации транспортного средства, а не от фактического наличия или использования автомобиля.

Для изменения регистрационных данных о собственнике автомобиля в ГИБДД должен подать заявление новый собственник. Если он этого не сделает в течение 10 дней, то прежний владелец может сам подать завление в ГИБДД и приложить документы о продаже машины.

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