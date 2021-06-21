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💉 Налоговиков заставляют прививаться. Кому-то грозят отстранением, а кому-то — лишением премии

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Рубрика Общество. Люди. События
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Налоговиков заставляют прививаться. Кому-то грозят увольнением, другим — отстранением, а третьим — лишением премии. Информация об увольнениях за отказ от вакцинации начала появляться с 19 июня.

Тема ковида и обязательной вакцинации очень активно обсуждаются. Вот мы и подсмотрели беседу налоговиков в одной из групп ВК.

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Одни отметили, что им уже сообщили об обязательной вакцинации:

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В другом регионе: одним сказали, а другим — нет. Отказ от вакцинации — вплоть до увольнения:

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Другим сообщили, что нет прививок от ковид — нет и премий:

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Кто-то удивился, ведь вакцинация — дело добровольное:

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Но были и те, кто представил себе ситуация, как будет работать ИФНС, если все работники откажутся от вакцинации:

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А у кого-то был вопрос о вакцинации переболевших. Таких тоже будут заставлять прививаться? Но автора поста успокоили. В этом случае подойдет справка о наличии антител.

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