💉 Налоговиков заставляют прививаться. Кому-то грозят отстранением, а кому-то — лишением премии

Налоговиков заставляют прививаться. Кому-то грозят увольнением, другим — отстранением, а третьим — лишением премии. Информация об увольнениях за отказ от вакцинации начала появляться с 19 июня.

Тема ковида и обязательной вакцинации очень активно обсуждаются. Вот мы и подсмотрели беседу налоговиков в одной из групп ВК.

Одни отметили, что им уже сообщили об обязательной вакцинации:

В другом регионе: одним сказали, а другим — нет. Отказ от вакцинации — вплоть до увольнения:

Другим сообщили, что нет прививок от ковид — нет и премий:

Кто-то удивился, ведь вакцинация — дело добровольное:

Но были и те, кто представил себе ситуация, как будет работать ИФНС, если все работники откажутся от вакцинации:

А у кого-то был вопрос о вакцинации переболевших. Таких тоже будут заставлять прививаться? Но автора поста успокоили. В этом случае подойдет справка о наличии антител.