Налоговики решили, что у ООО нет трудовых ресурсов, поскольку при осмотре офиса не было работников

Налоговики во время осмотра офиса компании (судя по всему, проверка нахождения по адресу) докопались до того, что работников нет на местах. И указали в протоколе осмотра, что у ООО нет трудовых ресурсов.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

Из окопов налоговых битв. Нечасто такой запредельный цинизм в решениях налоговиков встречается.

«ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка в отношении ООО »- - -" представлен протокол осмотра объекта недвижимости №б/н от 28.07.2020 г., договор субаренды нежилого помещения №б/н от 30.12.2019 года, фотоснимки.

Согласно протокола осмотра объекта недвижимости № б/н от 28.07.2020 г. установлено, что по адресу, заявленному в качестве юридического адреса ООО «---», располагается административное здание. На момент осмотра в помещении находился директор — ФИО, в помещении имеется оргтехника и офисная мебель, присутствует вывеска с наименование юридического лица. Согласно анализу расчетного счета ООО «---» за 1 квартал 2020 года установлены платежи за аренду.

Таким образом, проверкой установлено, что ООО «---» не располагало трудовыми ресурсами«.

К сожалению, автор поста не знает, в связи с чем проводилась проверка — нахождение юрлица по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, или проверка факта ведения деятельности.

Кто-то еще пишет, что у налоговиков «парадоксальное мышление». А кто-то шутит:

Предложите им дописать: «В связи с вышеизложенным, налоговым органом было принято решение о выделении средств из казны в размере 1 млн для возможности расположения трудовых ресурсов».

А кто-то пишет, что мало информации в посте автора для каких-либо выводов.

«Ну, если речь о том, что должен был быть производственный цех серьезный, судя по отгруженной продукции собственного производства, то надо смотреть есть ли ОП кроме офиса. Поэтому чисто из заявленных фраз делать выводы преждевременно. Информации явно недостаточно».

Вообще, очень похоже на осмотр при первичной регистрации, либо при переезде компании. Согласно ГК адрес юрлица — это адрес, где директор сидит и работает. В данном случае вывеска есть, рабочие места оборудованы, директор есть. В чем проблема-то? Или просто нашли к чему докопаться?

Тем более, директор — тоже работник. И да, он бывает один-единственный на всю организацию.