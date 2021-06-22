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🚗 Расходы на зарядку электромобиля можно учитывать в расходах при расчете налога на прибыль

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Рубрика Налог на прибыль
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Расходы на зарядку электромобиля можно учитывать в базе при расчете налога на прибыль. Организация самостоятельно определяет нормировку расходов на зарядку электромобиля.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 31.05.2021 № 03-03-06/3/42061.

Расходы на зарядку электромобиля относятся к расходам на содержание служебного транспорта.

Их можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль, если они документально подтверждены.

В НК не предусмотрено нормирование расходов на зарядку электромобилей и не устанавлены правила определения экономической обоснованности.

Компания должна самостоятельно определить нормы расходов на зарядку электромобиля на основании технической характеристики батареи.

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