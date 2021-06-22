🚗 Расходы на зарядку электромобиля можно учитывать в расходах при расчете налога на прибыль

Расходы на зарядку электромобиля можно учитывать в базе при расчете налога на прибыль. Организация самостоятельно определяет нормировку расходов на зарядку электромобиля.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 31.05.2021 № 03-03-06/3/42061.

Расходы на зарядку электромобиля относятся к расходам на содержание служебного транспорта.

Их можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль, если они документально подтверждены.

В НК не предусмотрено нормирование расходов на зарядку электромобилей и не устанавлены правила определения экономической обоснованности.