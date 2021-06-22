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У новых IT-компаний в РСВ указываются две среднесписочные численности. И они могут быть разными

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Минфин дал разъяснения по отражению среднесписочной численности вновь созданной IT-компании в расчете по страховым взносам.

Для организаций этой сферы деятельности установлены пониженные ставки страховых взносов, но при условии, что среднесписочная численность работников будет более 7 человек.

Для новых IT-компаний установлен особый порядок расчета такой численности — сумма среднесписочной численности работников за каждый календарный месяц со дня создания до окончания этого отчетного (расчетного) периода делится на количество таких календарных месяцев. Полученное число указывается в строке 010 приложения 5 к разделу 1 РСВ.

На титульном листе расчета все компании указывают среднесписочную численность, но считается она по другим правилам. Поэтому у вновь созданных IT-компаний данные на титульном листе и в приложении 5 могут различаться.

Разъяснения были направлены ФНС письмом от 17.06.2021 № БС-4-11/8511@ по нижестоящим инспекциям и должны применяться в работе.

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