Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Что бухгалтеру нужно знать о допросах в налоговой? Бесплатный вебинар завтра

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

Допрос в налоговой — стрессовая ситуация для любого сотрудника или руководителя компании. Но предварительная теоретическая подготовка может спасти положение.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю». Он пройдет 23 июня, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

  • как правильно подготовиться к допросу;
  • как не навредить себе и своему бизнесу в ходе беседы с инспектором;
  • какие уловки применяют налоговики с целью получения информации.

Записывайтесь сейчас!

Подборка полезных мероприятий

Разместить