Что бухгалтеру нужно знать о допросах в налоговой? Бесплатный вебинар завтра

Допрос в налоговой — стрессовая ситуация для любого сотрудника или руководителя компании. Но предварительная теоретическая подготовка может спасти положение.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю». Он пройдет 23 июня, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре разберем:
- как правильно подготовиться к допросу;
- как не навредить себе и своему бизнесу в ходе беседы с инспектором;
- какие уловки применяют налоговики с целью получения информации.
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