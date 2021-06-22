Получение РВП и визы для ВКС: реально ли сделать это самим?

Реально ли самостоятельно получить разрешение на работу и визу для высококвалифицированного иностранного сотрудника? Или проще заплатить деньги специалистам? А если дорого?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь опытом самостоятельного оформления и получения визы для ВКС. Агентство оценивает свою работу очень дорого, хотели бы сами все сделать. Территориально Москва».

Далее автор пишет, что через агентство оформлять — 30 тысяч просят.

В комментариях пишут, что да, делали сами:

«Я этой зимой оформляла. Сначала разрешение на работу. И только с ним визу ВКС. Никаких проблем не возникло. Документы по перечню и через 30 дней получение. Нам тоже предлагали сделать за 60 тыс., так и не поняла, что именно там стоит таких денег»

Автор спросила, нужно ли письмо писать в министерство:

«Скажите, пожалуйста, нужно ли письмо в профильное министерство?».

На это пишут, что никакого письма не писали:

«Нет, никакого письма не делали. Оформляли на Солянке, 9, извините, только сейчас поняла, что это для Московской области. Не знаю, для Москвы такие же условия или нет. Просто брали перечень документов и ехали по записи туда, подавали документы».

А кто-то оформили через агентство, потому что быстрее:

«Оформляли через агентство потому что очереди нереальные. Но письма не писали».